Le Livre de Boba Fett : un nouveau teaser et les affiches des personnages

Nous avons le droit aujourd’hui à un nouveau teaser pour Le Livre de Boba Fett, la prochaine série Star Wars qui arrivera le 29 décembre sur Disney+. La vidéo dure 30 secondes.

Le Livre de Boba Fett arrive bientôt

« Je m’appelle Boba Fett. Laissé pour mort dans le désert de Tatooine. Jabba régnait par la peur. Je régnerai avec respect », déclare le célèbre chasseur de primes. Sa phrase concernant le fait d’être laissé pour mort est une référence à l’épisode 6 de Star Wars, Le Retour du Jedi, où il disparait sur Tatooine, avalé par un Sarlacc. Il a refait son apparition dans la deuxième saison de la série The Mandalorian, également disponible sur Disney+.

Le Livre de Boba Fett relate les aventures du chasseur de primes et de la mercenaire Fennec Shand. Après s’être hasardés dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba the Hutt et son syndicat du crime. En plus du teaser, nous avons le droit à deux affiches mettant en avant Fennec Shand et Boba Fett.

Il y aura sept épisodes au total, avec le premier qui sera disponible le 29 décembre prochain. D’autres séries Star Wars verront le jour en 2022, dont Obi-Wan Kenobi qui regroupera Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker/Dark Vador.