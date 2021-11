[Test] Amazon Echo Dot : le nouveau standard de l’enceinte connectée riche en fonctions, simple à utiliser, et peu chère

Amazon aurait-il réussi avec son Echo Dot (4eme gen) là où Apple ne cesse d’échouer avec son HomePod (désormais mini) ? C’est un peu la question qui me trotte dans la tête après quelques jours passé en compagnie de la petite enceinte connectée du géant de l’e-commerce. L’Echo Dot se présente comme le ticket d’entrée (très accessible) pour Alexa, ou plutôt pour l’écosystème Amazon qui gravite autour d’Alexa. Tout en rondeurs, cet accessoire prétend en faite beaucoup en toute simplicité, de l’écoute musicale (via Amazon Music) au radio réveil en passant par la domotique, la lecture d’ouvrages Audible sans oublier des fonctions utilitaires (météo bien sûr, mais aussi rappel du contenu du panier Amazon par exemple). Et franchement, tout ce qui est proposé est (presque) convaincant.

Un look sobre à défaut d’être original

Au sortir de sa boite, l’Echo Dot de 4ème génération se présente sous la forme d’une sphère grisâtre dont on aurait biseauté l’un des pôles. Un look pas vraiment original (l’enceinte ressemble beaucoup à un HomePod mini), mais qui reste très sobre et sait se faire oublier sur une table de nuit ou sur le meuble du salon. L’installation de l’accessoire est on ne peut plus simple : tout passe par l’app Alexa (dispo sur iOS et Android) et c’est encore plus rapide si l’on dispose déjà d’un compte Amazon Prime (ce qui est mon cas). L’appairage entre l’enceinte et l’app est rapide et sans bavures, et dans mon cas, l’unique saisie s’est limitée au code WiFi. Tout va bien. Un cercle LED RGB placé à la base de l’enceinte s’allume en bleu à la première activation, puis souligne chaque action en variant les couleurs et l’intensité (notif, réponse à une requête, lancement d’un morceau, etc.). Sur le haut de l’appareil, 4 boutons-symboles correspondent à la gestion du volume et à l’activation-désactivation du micro. Voilà qui est finement vu à l’ère des révélations sur les indiscrétions de nos appareils numériques. Enfin, un affichage LED bien planqué sous la couche texturée permet d’afficher l’heure en mode réveil.

Des fonctions en grand nombre

Autant prévenir tout de suite, on ne fera pas la liste exhaustive de toutes les actions gérées par Alexa, mais il y en a un sacré paquet ! Les plus évidentes sont la lecture musicale de sa bibliothèque Amazon Music, le rappel du contenu de son panier Amazon, le mode réveil, lancer des appels, mais on trouve en fait une foultitude d’options plus originales et bien vues comme la possibilité de personnaliser les réponses d’Alexa, la création de routines (par exemple une routine « commencer la journée » pourra intégrer la météo, puis les infos sur le trafic routier jusqu’au bureau, puis encore la lecture des principales nouvelles du jour, etc.), l’appel des autres appareils connectés Echo (Dot, Show) par Drop In, transformés ainsi en interphones, la lecture de livres Audible, etc. Le plus satisfaisant ? Tout reste simple d’accès, aucune fonction ne nous perd et l’app accompagne l’utilisateur à chaque étape.

Un autre point fort assez peu évoqué du Dot, sa belle galaxie d’accessoires dédiés

Ecoute musicale : peut vraiment mieux faire

Comparativement à un HomePod mini, qu’en est-il donc exactement ? C’est bien simple, la versatilité de l’Echo Dot, la richesse de ses fonctions et la réactivité de l’assistant vocal Alexa transforment potentiellement le Dot en un maillon de base (certes limité) d’une chaine domotique tandis que le HomePod mini se « contente » avant tout d’être une (bonne) enceinte connectée destinée principalement à l’écoute musicale. Si Alexa et ses satellites de fonctions rattachées font la (très) grande force du Dot (Siri semble d’un coup assez frustre), le HomePod mini se rattrape largement sur la qualité du son. Sur l’Echo Dot en effet, le rendu sonore est un peu étouffé, manque de spatialisation et de puissance sonore, et même parfois de précision. Ce n’est clairement pas top, mais ce n’est pas non plus une catastrophe et devrait largement suffire pour les morceaux que l’on écoute « en fond de tâche ».

Conclusion : Une enceinte connectée petite en taille mais riche en fonctions

Vraiment très riche en fonctions et doté d’un assistant vocal Alexa très performant, l’Echo Dot est une petite enceinte connectée séduisante, que l’on aura forcément très envie d’utiliser au delà de sa fonction de base d’enceintes musicales. Cerise sur le HP, le Dot dispose aussi d’une belle galaxies d’accessoires en tous genres, un écosystème hardware qui a longtemps été l’apanage des produits Apple. Dommage que le rendu sonore se situe nettement plus en retrait, sinon, et surtout à ce tarif, c’était presque le « perfect ».

L’Amazon Echo Dot 4e gen. est disponible sur Amazon (of course) au prix exceptionnel de 29,99 euros au lieu de 59,99 euros, Black Friday oblige. si vous voulez en profitez, il faudra faire vite, l’offre se termine ce soir à minuit.