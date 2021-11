Une intelligence artificielle trouve plus de 300 nouvelles planètes dans notre galaxie

Vous avez probablement déjà entendu parler du télescope spatial Kepler. On lui doit la découverte de milliers d’exoplanètes même s’il ne compte plus parmi les télescopes spatiaux actifs depuis octobre 2018, faute de carburant. Il a sillonné l’espace depuis près de 10 ans depuis sa mise en orbite.

Jusqu’à récemment, les scientifiques ont dénombré 4 569 planètes dans notre galaxie. Un chiffre auquel va s’ajouter 301 nouveaux planètes, non pas découvertes par un télescope spatial, mais par des formes d’intelligence artificielle, qui ont découvert l’existence de ces planètes en analysant les données massives recueillies par Kepler durant la dernière partie de sa vie en orbite.

Crédits: Pixabay

En fait, ces formes d’intelligence artificielle sont des réseaux de neurones profonds utilisant l’apprentissage automatique et elles ont été baptisées ExoMiner.

Cette intelligence artificielle serait plus fiable que les experts humains

ExoMiner est un puissant réseau de neurones profonds qui exploitent le superordinateur de la NASA et peut détecter les vraies exoplanètes. Le chef de projet d’ExoMiner, Hamed Valizadegan assure que « quand ExoMiner dit que quelque chose est une planète, vous pouvez être sûr que c’est une planète. Il est très précis et à certains égards, plus fiable que les experts humains ».

Au total, cette IA a « validé » 301 planètes. Cependant, aucune de ces nouvelles planètes ne ressemblerait à la Terre et n’évoluerait dans la zone habitable de son étoile. Toutefois, en réglant l’IA, les chercheurs pourraient utiliser l’ExoMiner pour analyser les données d’autres télescopes.