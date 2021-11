Xbox ouvre un musée virtuel pour les 20 ans de la console

La Xbox à 20 ans (depuis le 15 novembre exactement) et Microsoft fait les choses en grand pour honorer les deux décennies de la console noire et verte. Depuis hier, les fans de Xbox et plus généralement les amateurs de jeu video un peu curieux peuvent déambuler dans les allées d‘un musée virtuel en 3D entièrement consacré à l’histoire de la console.

On y trouve des vidéos et des documents relatifs aux lancements des différents modèles de Xbox (Xbox première du nom, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series), sans oublier les quelques services de la plateforme ( Xbox Live Arcade, Xbox Game Pass).

Plus étonnant et finalement « rafraichissant », ce Xbox Museum aborde aussi les quelques gros fails de la console, comme le ROD (Ring of Death) de la Xbox 360 ou bien encore la Xbox One lancée à 500 euros avec le Kinect, ce qui a plombé le démarrage de la console face à une PS4 facturée 100 euros en dessous.

On y trouve aussi quelques pépites, dont un courrier de Microsoft qui prouve que la firme de Redmond avait bien tenté de racheter Nintendo. Une autre époque…