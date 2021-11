La Corée du Sud veut préparer les enfants à la technologie avec des robots à l’école

Un test est en cours en Corée du Sud, avec les écoles maternelles de Séoul qui accueillent des petits robots. Ils doivent faire office d’outils pédagogiques pour aider les enfants à se préparer à un avenir de haute technologie. C’est du moins le discours du gouvernement local.

Un petit robot s’invite dans les écoles maternelles en Corée du Sud

Le robot dans les écoles a pour nom Alpha Mini, il est haut de 24,5 cm et peut danser, réciter des histoires, mener des karaokés et même enseigner des mouvements de kung-fu aux enfants qui miment ses pompes. « Les robots stimulent la créativité des enfants », a expliqué l’enseignante Byun Seo-yeon à l’AFP lors d’une visite de la crèche Maru à Séoul.

Le robot peut cligner des yeux et ses pupilles se dilatent et forment un cœur quand une conversation est engagée avec lui. Aussi, grâce à une caméra sur son casque, il prend des photos qui sont instantanément envoyées sur une tablette pour être visualisées et analysées. « À l’avenir, savoir comment gérer l’intelligence artificielle et ses outils connexes sera très important », a déclaré Han Dong-seong, de la division des soins aux enfants du gouvernement de Séoul.

Et parce que les enfants sont formidables, l’Alpha Mini a été adopté comme partie intégrante du programme quotidien de la classe d’élèves de quatre à cinq ans de Maru, sa capacité à « péter » sur commande étant un point fort de la récréation.

Les robots sont actuellement testés dans 300 écoles maternelles — accueillant généralement des enfants âgés de trois à six ans — de la capitale du pays. Selon Han Dong-seong, cette expérience « aura un effet durable » tout au long de la vie des enfants.