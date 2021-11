Les attaques par ransomware ont fortement augmenté entre 2019 et 2020

Le ministère de l’Intérieur a publié une étude montrant que les attaques par ransomware envers les entreprises et les institutions ont fortement augmenté (+32%) entre 2019 et 2020, notamment dans le secteur de l’industrie et des administrations publiques. Cette étude, la première du genre réalisée par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), porte de 2016 à 2020.

Importante hausse des attaques par ransomware en France

Sur cette période, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré entre 1 580 et 1 870 procédures en lien avec des attaques par rançongiciel. Il s’agit de logiciels malveillants qui viennent bloquer les ordinateurs ou tout le système informatique, pour ensuite demander une rançon aux victimes. En cas de paiement, les victimes sont censées recevoir une clé de déchiffrement pour retrouver l’accès aux données.

Selon l’estimation haute, le nombre de procédures ouvertes en lien avec des attaques par ransomware a augmenté en moyenne de 3% chaque année jusqu’en 2019, puis s’est accéléré (+32%) entre 2019 et 2020. Néanmoins, souligne cette étude, les procédures envers les entreprises et les institutions ne représentent que 15% des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données enregistrées entre 2016 et 2020.

Le secteur industriel (qui représente 7% de l’économie française) est particulièrement touché : il représente 15% des victimes enregistrées. Celui des administrations publiques, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale est surreprésenté : 20% des victimes alors qu’il ne représente que 13% des établissements de France. Dans ce secteur, les collectivités locales sont particulièrement attaquées (85% des administrations publiques victimes en 2020).

Les rançons exigées par les pirates sont de plus en plus importantes et le plus souvent réclamées en cryptomonnaie, selon l’étude. La valeur médiane des montants enregistrés auprès des services de police et de gendarmerie a progressé d’environ 50% par an entre 2016 et 2020, à 6 375 euros pour 2020.