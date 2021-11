Matrix 4 Resurrections ne sera pas « une suite de plus, mais quelque chose d’autonome »

Dans un mois arrive Matrix Resurrections au cinéma, mais le quatrième film sera-t-il une suite ? Un doute a existé jusqu’à présent, surtout au vu de la première bande-annonce. Mais le long-métrage est maintenant présenté comme « quelque chose d’autonome ».

Quelques détails sur Matrix Resurrections

David Mitchell, le coscénariste de Matrix Resurrections, a accordé une interview au site To Vima. Le film sera-t-il un reboot, un remake, un prequel, une suite ou autre chose ? « J’ai vu le film à Berlin en septembre », a déclaré David Mitchell. « C’est vraiment très bien. Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce film, mais je pourrais vous expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient pourtant les trois Matrix qui ont précédé d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et bizarre. Il réalise également deux ou trois choses que l’on ne voit pas dans les films d’action, c’est-à-dire qu’il subvertit les règles des blockbusters », a-t-il ajouté.

La bande-annonce, qui a vu le jour en septembre, nous a permis de (re)découvrir les personnes de Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Ann Moss). Il y a également Yahya Abdul-Mateen II, qui incarne une version jeune de Morpheus. D’autres personnages, qui n’étaient pas dans les trois premiers films, ont également été aperçus.

Matrix Resurrections sortira le 22 décembre prochain au cinéma. Aux États-Unis, le film sortira en simultané au cinéma et en streaming sur la plateforme HBO Max.