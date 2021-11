Une intelligence artificielle détecterait efficacement les mensonges

Des chercheurs de l’université de Tel Aviv, en Israël, se sont penchés sur un moyen fiable d’identifier les mensonges. En effet, ils ont mis au point un système qui permettrait de détecter les mensonges avec une fiabilité de 73%. Pour ce faire, ils ont étudié les mouvements des muscles du visage de plusieurs participants dans le cadre d’une étude sur le sujet.

Les résultats de cette étude ont révélé deux catégories de menteurs : les personnes dont les muscles des joues bougent quand elles mentent, et celles qui bougent les muscles de leurs sourcils.

L’algorithme d’intelligence artificielle a détecté les mensonges avec une efficacité de 73%

L’étude est parue dans la revue Brain and Behaviour. Au cours de l’étude, les scientifiques ont placé des électrodes sur des autocollants souples pour surveiller et mesurer l’activité des muscles et des nerfs des participants. Les chercheurs ont focalisé leur étude sur les muscles des sourcils et des joues.

Bien que les participants ne soient jamais parvenus à identifier les mensonges de leurs partenaires en face à face, un algorithme entraîné à identifier les mensonges sur la base des signaux électromyographiques est parvenu à les détecter avec une précision de 73%.

Dorénavant, les chercheurs comptent encore améliorer leur algorithme d’intelligence artificielle. Ils estiment qu’en mixant cette technologie avec des caméras de haute définition, il pourrait être possible de détecter les mensonges uniquement par l’image en regardant les muscles du visage.