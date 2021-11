Le film culte Dernier Train pour Busan aura droit à une adaptation américaine (et on a très peur)

Les Etats-Unis est ce pays merveilleux, qui à la fois refourgue au reste du monde des idéologies inclusives à la tonalité passive-agressive inquiétante… et qui en même temps n’est toujours pas capable d’assurer le succès de films étrangers sur son sol, comme si le public US pourtant « conscientisé » à mort sur les discriminations tournait littéralement de l’œil à la vue d’acteurs étrangers et de décors qui ne soient pas un copié-collé de New York ou des petites bourgades remplies de rednecks.

Les remakes « à l’américaine » se succèdent donc, avec souvent au final des acteurs « bankable » et une mise en scène rythmée permettant assurer un succès de type blockbuster. Il en sera sans doute de même pour le remake à venir du Dernier Train pour Busan, chef d’oeuvre et classique immédiat signé du réalisateur sud coréen Sang-Ho Yeon. Les producteurs du remake, James Wan et Gary Dauberman, sont tombés d’accord sur le titre du film: il s’agira donc de (roulements de tambour)… Dernier Train pour New York !

Pour rappel, Dernier Train pour Busan raconte les tribulations des passagers d’un train roulant vers la ville de Busan, un train envahi par des hordes de zombies. A la fois épique et poignant dans ses scènes plus intimistes (votre serviteur a bien failli lâcher sa petite larme), Dernier Train pour Busan se classe aisément dans le top 5 du film de Zombies. Le film propose aussi un sous texte politique très engagé, et l’on peut craindre que le remake laisse ces différents éléments sur le bas côté, ne privilégiant au final que des scènes d’actions entrecoupées de « séquences émotion » bien grasses. Oui, je persifle.

Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us ) aura la lourde tâche d’accoucher d’un remake potable, mais très franchement, on a beaucoup de peine à se montrer optimiste. Dernier Train pour New-York n’a pas encore de date de sortie.