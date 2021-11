Switch : Nintendo reconnaît des problèmes avec les jeux Nintendo 64

Il est possible depuis peu de jouer aux jeux Nintendo 64 sur Switch, mais l’expérience n’est pas idéale. En effet, la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous, notamment sur des jeux comme The Legend of Zelda : Ocarina of Time où certains graphismes sont… surprenants.

Des problèmes avec les jeux Nintendo 64 sur Switch

Doug Bowser, le président de Nintendo Amérique, a réagi aux problèmes avec les jeux Nintendo 64 sur Switch. Il reconnaît que tout n’est pas parfait en l’état et que des améliorations doivent voir le jour. Voici ce qu’il a dit à The Verge :

Nous sommes constamment à la recherche de moyens d’améliorer nos fonctionnalités en ligne et ces jeux et nous continuons à ajouter de la valeur en proposant davantage de services et de jeux à mesure que nous avançons. Nous prenons les commentaires très au sérieux et nous continuons à chercher des moyens d’améliorer les performances globales. Pour nous, il s’agit de qualité et de contenu de qualité à un prix abordable.

La comparaison d’images ci-dessous s’est fait remarquer sur Twitter le mois dernier. On peut voir The Legend of Zelda : Ocarina of Time quand Link se trouve dans une salle où il s’apprête à affronter son double. Dans l’ordre, il y a l’image du jeu sur Nintendo 64, sur la console virtuelle de la Wii U et sur la Switch. Comme nous pouvons le voir, il y a un problème avec la version Switch.

Ocarina of Time N64 vs Wii VC vs Switch (h/t @zfg111) pic.twitter.com/HM9renorc3 — Stop Skeletons From Fighting | ➕🔥🔥 (@stopskeletons) October 26, 2021

L’accès aux jeux Nintendo 64 et Mega Drive est en supplément de l’abonnement de base du Nintendo Switch Online. Le prix est de 39,99€ sur un an pour l’ensemble, contre deux fois moins pour l’abonnement standard.