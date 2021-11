Windows 11 : Microsoft bloque les méthodes pour contourner Edge

Microsoft veut réellement vous forcer à utiliser son navigateur Edge sur Windows 11. Le groupe a par conséquent décidé de bloquer les méthodes qui permettaient de contourner l’ouverture de liens. Cela concerne notamment EdgeDeflector et Firefox.

Pour Microsoft, vous devez passer par Edge

Changer son navigateur par défaut sur Windows 11 n’est pas une partie de plaisir. À cela s’ajoute le fait que Microsoft ne respecte pas le choix des utilisateurs quand il s’agit d’ouvrir certains liens. En effet, une personne qui a défini Chrome ou un autre navigateur comme celui par défaut et qui clique sur un lien depuis un widget (comme le widget Actualités) verra le lien s’ouvrir dans Microsoft Edge. Des applications comme EdgeDeflector, qui revendique 500 000 utilisateurs, permettent d’avoir les liens qui s’ouvrent dans le navigateur par défaut qui a été défini par l’utilisateur. Mais cela va s’arrêter.

« Windows permet ouvertement des applications et des services sur sa plateforme, y compris divers navigateurs Web », a indiqué un porte-parole de Microsoft à The Verge. « Dans le même temps, Windows offre également certaines expériences client de bout en bout aussi bien dans Windows 10 que dans Windows 11, l’expérience de recherche à partir de la barre des tâches est un tel exemple d’une expérience de bout en bout qui n’est pas conçue pour être redirigée. Lorsque nous sommes informés d’une redirection inappropriée, nous publions un correctif ».

Le blocage est déjà actif dans la dernière version bêta de Windows 11 avec le programme Windows Insider. Tout le monde aura le blocage d’ici quelques semaines. Il se mettra en place avec une mise à jour.

Mozilla n’est pas content

Pour sa part, Mozilla critique le comportement de Microsoft. « Les gens méritent d’avoir le choix. Ils devraient avoir la possibilité de définir simplement et facilement des valeurs par défaut et leur choix de navigateur par défaut devrait être respecté », déclare un porte-parole de Mozilla. « Nous avons travaillé sur un code qui lance Firefox lorsque le protocole microsoft-edge est utilisé pour les utilisateurs qui ont déjà choisi Firefox comme navigateur par défaut. Suite au récent changement de Windows 11, cette implémentation prévue ne sera plus possible ».