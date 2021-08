Windows 11 : changer le navigateur par défaut devient compliqué et ça râle

Microsoft a opéré à un changement au niveau de Windows 11 pour ce qui est du navigateur Internet par défaut. Les utilisateurs qui veulent mettre Chrome, Firefox ou n’importe quel autre navigateur doivent réaliser toute une série d’actions, et comme on peut s’en douter ça ne plaît pas à la concurrence.

Changer le navigateur par défaut sur Windows 11 : tout sauf simple

Sur Windows 10, il suffit d’aller dans les paramètres, choisir son navigateur par défaut et le tour est joué. Il est également possible de faire son choix après l’installation d’un navigateur et de l’ouverture d’un lien pour la première fois. Autant dire qu’il ne faut pas se louper parce que l’option ne revient plus après.

Sur Windows 11, l’utilisateur doit faire un tour dans les paramètres du système d’exploitation et définir les types de fichiers que doit ouvrir un navigateur. Il faut ainsi demander à ce que Windows ouvre les fichiers de type HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS avec son navigateur préféré. Qui dit 11 types de fichiers dit 11 manipulations à réaliser par l’utilisateur, au lieu d’une seule. La raison de ce choix est évidente : Microsoft veut que les utilisateurs restent sur Microsoft Edge et ne soient pas tentés de changer.

Firefox, Vivaldi, Opera et Brave critiquent Microsoft

« Nous nous sommes de plus en plus inquiétés de la tendance sur Windows », explique Selena Deckelmann, vice-présidente de Firefox, à The Verge. « Depuis Windows 10, les utilisateurs doivent prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver les paramètres de leur navigateur par défaut. Ces obstacles sont au mieux déroutants et semblent conçus pour saper le choix d’un utilisateur pour un navigateur non-Microsoft », a-t-elle ajouté.

Vivaldi, un autre navigateur, a la même réflexion. « Microsoft a l’habitude de faire cela et il semble que cela empire progressivement », déclare un porte-parole. « Avec chaque nouvelle version de Windows, il est de plus en plus difficile [de modifier les valeurs par défaut]. Ils comprennent que la seule façon d’inciter les gens à utiliser leur navigateur est de les verrouiller ».

Pour leur part, les équipes d’Opera ne sont pas surprises des choix de Microsoft pour le navigateur par défaut sur Windows 11. « Il est très regrettable qu’un fournisseur de plateforme obscurcisse un cas d’utilisation commun pour améliorer la réputation de son propre produit », a déclaré Krystian Kolondra, responsable des navigateurs d’Opera. « Nous souhaitons encourager tous les fournisseurs de plateformes à respecter le choix des utilisateurs et à autoriser la concurrence sur leurs plateformes. Supprimer le choix de l’utilisateur est un pas en arrière ».

Ce choix ne plaît pas non plus du côté de Brave, qui évoque les widgets. Ces derniers lancent Microsoft Edge, qu’importe le navigateur par défaut. « Il semble que les widgets de Windows 11 ignorent le choix de navigateur par défaut d’un utilisateur et ouvrent Microsoft Edge pour le contenu à la place », déclare un porte-parole. « Brave fait passer les utilisateurs en premier et nous condamnons cette approche de Windows 11, car le choix d’un navigateur par défaut a de nombreuses implications pour les individus et leur vie privée. Les utilisateurs devraient être libres de choisir ».

La défense de Microsoft

Certes, Windows 11 est en bêta et les choses peuvent encore changer d’ici la version finale, mais Microsoft va-t-il opérer à des modifications ? « Avec Windows 11, nous mettons en œuvre les commentaires des clients pour personnaliser et contrôler les valeurs par défaut à un niveau plus granulaire, en éliminant les catégories d’applications et en élevant toutes les applications au premier plan de l’expérience des valeurs par défaut « , déclare un porte-parole de Microsoft. « Comme en témoigne ce changement, nous sommes constamment à l’écoute et en apprentissage, et nous accueillons les commentaires des clients qui contribuent à façonner Windows. Windows 11 continuera à évoluer au fil du temps ; si l’expérience des utilisateurs nous apprend qu’il est possible d’apporter des améliorations, nous le ferons ».

La version finale de Windows 11 sera disponible à l’automne (en octobre visiblement). À voir si des changements auront lieu d’ici là pour le navigateur par défaut.