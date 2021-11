GTA Trilogy est de retour sur PC, les bugs aussi

Rockstar annonce que Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition est de nouveau disponible sur PC. La compilation regroupant GTA 3, Vice City et San Andreas dans ses versions remasters avait été temporairement retirée à cause de problèmes.

Des bugs en pagaille pour Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

« Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément et nous nous efforçons d’améliorer et de mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons », a indiqué Rockstar dans un tweet. Malheureusement, les jeux ont toujours beaucoup de bugs. Pour sa part, Digital Foundry a publié une vidéo qui se concentre sur l’aspect technique de Grand Theft Auto 3. Et comme on peut le voir, c’est un sacré bazar.

Bien qu’il y ait quelques améliorations graphiques, notamment au niveau des ombres, Digital Foundry indique que Grand Theft Auto 3 a perdu la plupart de son sens du style dans ce remaster. Et dès que l’analyse s’éloigne de l’art et des graphismes pour s’intéresser aux performances, les choses ne vont pas dans le bon sens. En mode Performance sur Xbox Series X, le remaster tourne à 60 images par seconde, mais Digital Foundry dit avoir rencontré des sections qui sont descendues jusqu’à 40 images par seconde. Le jeu tourne à 30 images par seconde en mode Fidélité, mais Digital Foundry a constaté des problèmes de cadence. De plus, le mode performance est pire sur la PlayStation 5, avec plus d’incohérence que sur la Xbox Series X.

Il y a également une comparaison avec le jeu sur Switch. Et le moins que l’on puisse, c’est que la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous sur la console de Nintendo. Outre les graphismes, il y a des chutes de frames en étant sous les 30 images par seconde.