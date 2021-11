Samsung présente sa DRAM LPDDR5X, un puce qui envoie du lourd !

Samsung vient de dévoiler une nouvelle puce destinée à la prochaine génération de smartphones, des applications en intelligence artificielle et des appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Cette DRAM (mémoire vive) nommée LPDDR5X offre un gain de performance de 33% avec une baisse de consommation de 20% par rapport à la LPDDR5.

Cette puce conviendrait parfaitement aux technologies d’IA, de voitures autonomes et du métavers

Samsung est ainsi le premier fabricant de smartphones à sortir des modules LPDDR5X. Ces nouvelles puces sont gravées en 14 nanomètres et ont une capacité 16 Gb (environ 2 Go). Elles peuvent être assemblées en modules mémoire de 64 Go. Cette mémoire vive est dotée d’une bande passante de 8,5 Gbit / seconde, soit une augmentation de vitesse de presque 33% par rapport à la LPDDR5 qui présente une bande passante de 6,4 Gbit / seconde. Pour comparer, LPDDR4X est limitée à 4,2 Gbit/seconde.

Par ailleurs, cette puce permet aussi une réduction de 20% de la consommation par rapport à la précédente version, ce qui signifie plus d’autonomie pour les appareils mobiles.

Sang-Joon Hwang, Vice-président senior et responsable de l’équipe de conception DRAM chez Samsung Electronics, a déclaré : « Ces dernières années, les segments de marché hyperconnectés tels que l’IA, la réalité augmentée (AR) et le métavers, qui reposent sur un traitement extrêmement rapide des données à grande échelle, se sont rapidement développés. Notre LPDDR5X élargira l’utilisation de la mémoire haute performance et basse consommation au-delà des smartphones et apportera de nouvelles capacités aux applications périphériques basées sur l’IA, comme les serveurs et même les automobiles ».

D’après les rumeurs, Samsung pourrait inclure cette nouvelle puce dans son prochain smartphone Galaxy 22 qui devrait être annoncé en février 2022.