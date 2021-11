Cloudbreaker : le premier titre VR conçu pour être joué… en voiture

Le studio Schell Games a dévoilé lors de l’évènement AWE de Santa Clara son tout nouveau titre, Cloudbreaker. Au vu des images du jeu, il n’y aurait à priori pas de quoi s’exciter outre mesure, mais Cloudbreaker a une particularité absolument unique : le titre a en effet été conçu pour être joué dans une voiture en marche !

Holoride propose depuis 2019 des expériences VR à bord de véhicules. Cloudbreaker devrait être le premier titre du genre disponible au grand public

Bien entendu, cette option concerne uniquement le passager du véhicule (le conducteur avec un casque VR, c’est un autre type de choc à venir). Le jeu a été développé avec le SDK Holoride Elastic, un outil qui permet de récupérer des informations de mouvements et de localisation d’un véhicule en marche afin de retranscrire ces données dans l’univers VR.

I apologize for the blurry video but here’s a bit of demo footage of the game. pic.twitter.com/cG2cLQ8RbO

— e-🎥@AWE (@eminus) November 9, 2021