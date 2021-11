Microsoft : Un événement axé sur la technologie de l’éducation se tiendra le 9 novembre

Microsoft organisera un événement axé sur la technologie de l’éducation le mardi 09 novembre 2021, à 12 heures, heure de l’Est. Microsoft n’a dévoilé que très peu d’informations sur le sujet sur sa page dédiée.

Pour information, cet événement arrive un peu plus d’un mois après que la société a annoncé son nouveau système d’exploitation majeure Windows 11. Il est possible que l’entreprise détaille lors de cet événement les prochaines mises à jour axées sur l’éduction sur ce système d’exploitation.

Microsoft présentera peut-être de nouveaux logiciels

Sur la page de description de l’événement, Microsoft écrit :

Rejoignez-nous à 9 heures, heure du Pacifique, le mardi 9 novembre, alors que nous partageons un aperçu des dernières solutions technologiques tout en examinant les lacunes dans l’apprentissage laissées par la pandémie. Ecoutez les partenaires Microsoft, les chefs d’établissement et quelques invités spéciaux, et découvre les technologies nouvelles et existantes de Microsoft Education.

Cette mention de « technologies nouvelles et existantes » pourrait être un indice qui signifie que Microsoft va nous dévoiler de nouveaux logiciels lors de cet événement. En tout cas, le géant des logiciels a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Récemment, il a dévoilé les avatars 3D et les futurs environnements de travail de son Metavers et il s’est associé avec Sega pour créer des jeux.