Microsoft dévoile les avatars 3D et les futurs environnements de travail de son propre Metavers

« Mine de rien » comme le dit l’expression, Microsoft avance les pions de son propre Metavers, comme une façon de signifier à Meta/Facebook qu’il n’occupera pas ce terrain tout seul. La firme de Redmond vient en effet d’annoncer que l’outil Mesh était désormais compatible avec Microsoft Teams, le logiciel de réunions professionnelles et de travail collaboratif à distance. Avec Mesh, les développeurs pourront ainsi créer pour Teams des environnements 3D et hybrides (AR + VR + 2D) ainsi que des avatars 3D qui pourront interagir à partir de supports très divers (mobile, PC, casques Microsoft VR, HoloLens 2). De la réalité « mixte » en somme.



Les premières applications pratiques de cette compatibilité ressemblent étrangement à ce que nous a présenté Meta il y a quelques jours. Les avatars virtuels de Microsoft sont même représentés de façon un peu plus réalistes que ceux de l’Oculus Quest. Mesh sera disponible pour Teams dans le courant de l’année 2022. D’ici là, on peut parier que les rumeurs d’un nouveau casque AR/VR Microsoft – un peu plus grand public que l’HoloLens – reprendront de plus belle…