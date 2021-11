Microsoft et Sega s’associent pour créer des jeux

Microsoft et Sega annoncent aujourd’hui Super Game, à savoir un partenariat entre les deux groupes pour créer des jeux qui s’appuieront sur Azure. Il s’agit du système de cloud de Microsoft. Il faut donc comprendre que les titres seront proposés via le cloud gaming.

Une alliance entre Sega et Microsoft

« Dans un monde plus connecté que jamais avec le déploiement massif de la 5G et des services de cloud ces dernières années, les consommateurs peuvent profiter plus facilement et à tout moment de contenus divertissants de haute qualité », indique Sega dans un communiqué. « En travaillant avec Microsoft pour anticiper ces tendances qui vont s’accélérer encore plus à l’avenir, le but est d’optimiser les processus de développement et de continuer de proposer aux joueurs qui utilisent les technologies de cloud d’Azure des expériences de haute qualité », a ajouté le groupe.

Pendant la durée de cette alliance stratégique, Sega et Microsoft travailleront en collaboration pour améliorer les processus de développement et faire évoluer l’infrastructure du réseau, ainsi que les outils et services de communication en ligne.

Il n’y a pour l’instant pas d’informations précises concernant les jeux qui verront le jour. Il faudra donc patienter encore un petit moment avant de découvrir les premiers titres.