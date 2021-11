Attention à cette nouvelle arnaque à la cryptomonnaie !

Le FBI a récemment publié un message d’intérêt public pour mettre en garde les gens contre une nouvelle forme d’escroquerie impliquant des guichets automatiques de cryptomonnaie. Concrètement, un escroc va convaincre une personne de mettre de l’argent dans un guichet automatique de cryptomonnaie et de lui envoyer les pièces achetées en utilisant une adresse stockée dans un QR Code.

Apparemment, cette arnaque présente plusieurs points communs avec la fraude par virement bancaire mais ce nouveau type d’arnaque ne nécessite pas l’envoi d’un virement bancaire car il utilise la méthode ATM. Ainsi, les victimes ont moins de temps pour réfléchir sur le fait qu’elles sont sur le point d’envoyer de l’argent à un inconnu. De plus, cette arnaque utilise une méthode difficile à retracer et presque impossible à défaire, rapporte The Verge.

Les escrocs montent des arnaques de plus en plus élaborées

Dans les faits, un escroc contactera une victime et la convaincra de lui envoyer de l’argent en utilisant un guichet automatique qui vend des cryptomonnaies et prend en charge la lecture de QR Codes. Une fois que la victime sera là, elle scannera le QR Code que l’escroc lui a envoyé, ce qui indiquera à la machine d’envoyer toute la cryptomonnaie achetée à l’adresse de l’escroc.

Pour convaincre la victime, l’escroc peut soit lui faire des promesses de gains faciles ou autres, soit se faire passer pour une institution comme une banque ou une entreprise de services publics. En tout cas, le FBI et la FTC ont recommandé à toute personne de ne pas envoyer de l’argent à un inconnu, quel qu’en soient les motifs et la méthode qu’il présente pour lui envoyer de l’argent.