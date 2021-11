DeepRobotics dévoile un robot-chien qui semble déjà prêt à vivre auprès de ses maitres (vidéo)

DeepRobotics continue d’affiner son robot-chien Jueying Lite2, une machine qui ne semble plus si loin du Spot de Boston Dynamics en terme de fluidité et de rapidité de mouvements. La dernière vidéo montre l’animal mécanique trottinant, faisant un back-flip ou une pirouette de côté, le tout avec une facilité (apparente) déconcertante. Le fabricant chinois donne l’impression que son robot est destiné à un large public, mais dans le détail, un détour par la case « commande » du site ouvre sur une page de requête ciblant l’identité et les usages professionnels du futur propriétaire. Un point qui ne trompe pas : aucun prix n’est précisé sur le site.



Le robot Jueying Lite2 est le modèle avancé du Jueying Mini Lite, qui nous avait déjà impressionné au mois de mars dernier. Ce modèle est disponible en trois versions : l’Explorer Edition pèse 10 kilos, peut transporter jusqu’à environ 7,5 kilos de charge et dispose du processeur d’IA NVIDIA Jetson Nano. Le modèle au dessus, le Professional Edition, affiche des atouts identiques hormis le fait que la puce embarquée est une NVIDIA Jetson Xavier NX. Enfin, l’Edition Laser pèse un peu plus lourd (12 kilos), peut transporter une charge de 5 kilos au maximum, mais en contrepartie, le robot est équipé d’un système LiDAR qui lui permet de cartographier très précisément son environnement et d’éviter automatiquement les obstacles.