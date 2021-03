Jueying Mini Lite : Le robot-chien chinois que l’on confondrait presque avec Spot

Depuis 2018, la société robotique chinoise Deep Robotics a travaillé sur un robot-chien atypique dénommé Jueying Mini Lite. Sur le site de l’entreprise, on s’aperçoit que ce robot-chien a quelque chose qui nous est déjà familier, ce qui est normal, puisque cette invention de Deep Robotics ressemble fortement au robot Spot de Boston Dynamics. Que ce soit en termes d’allure ou de performance.

Un robot-chien Kung-Fu, doté de plusieurs capteurs et d’une intelligence artificielle

En effet, comme son homologue américain, Jueying Mini Lite peut marcher, courir, sauter, franchir des obstacles, se relever en cas de chute, danser et aussi réaliser des sauts périlleux. Mais le Jueying Mini Lite embarquerait également une version Kung Fu, lui faisant arborer une combinaison jaune à bande noire comme celui que portait Bruce Lee.

En tout cas, Jueying Mini Lite mesure 50 centimètres de long et pèse 9kg. Côté fonctionnalité, il peut être contrôlé par commande vocale et peut lui-même répondre par la voix. Mais ce n’est pas tout. Ce robot-chien dispose d’une certaine autonomie grâce à plusieurs réseaux neuronaux basés sur l’apprentissage artificielle qui lui permet de s’auto-améliorer. Il est également doté de plusieurs capteurs et d’un Lidar pour éviter les obstacles.

Par ailleurs, il est possible de pré-programmer ce robot-chien pour qu’il suive une personne déterminée par exemple. Jueying Mini Lite embarque également une fonction de cartographie et, grâce au Cloud, peut échanger des informations avec ses pairs pour améliorer respectivement leur fonctionnalité.