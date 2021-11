Windows 11 : le glisser-déposer sur la barre de tâches va revenir

Pour une raison surprenante, Microsoft a retiré le système de glisser-déposer sur la barre de tâches de Windows 11. Cela a frustré de nombreux utilisateurs, mais la fonctionnalité va revenir avec une mise à jour.

Une fonction utile va revenir sur Windows 11

Le glisser-déposer sur la barre de tâche se veut pratique quand les utilisateurs veulent rapidement faire passer un fichier sur tel ou tel logiciel. C’était possible avec Windows 10 et les versions précédentes, mais Microsoft a retiré la fonctionnalité avec Windows 11. Le groupe n’a jamais expliqué publiquement quelle était la raison de ce choix, mais il a visiblement écouté les retours des utilisataeurs et compte la remettre.

Selon Deskmodder, Microsoft va réintégrer le glisser-déposer dans une version Dev de Windows 11 et cela arrivera après Noël. Il faut donc s’attendre à ce que tous les utilisateurs puissent en profiter dans le courant de 2022. Il serait notamment question d’une disponibilité pour tous à l’automne 2022. Autant dire qu’il va falloir patienter encore un petit moment. Ceux qui ont besoin de cette fonctionnalité sont plutôt invités à rester sur Windows 10, du moins pour l’instant.

Microsoft a proposé la version finale de Windows 11 il y a quelques semaines. Toutes les fonctionnalités annoncées au départ n’étaient pas prêtes. C’est notamment le cas du support des applications Android. C’est actuellement en test pour les membres du programme Windows Insider. Le support pour tous devrait intervenir au premier semestre de 2022.