Overwatch 2 et Diablo IV sont reportés et devraient manquer 2022

Blizzard a fait savoir que ses jeux Overwatch 2 et Diablo IV sortiront plus tard que prévu, à tel point qu’ils ne devraient pas arriver en 2022. Une date de sortie n’avait pas été communiquée, mais le studio avait fortement suggéré que ce serait pour l’année prochaine. Il faut maintenant s’attendre à une arrivée en 2023.

Un report pour Overwatch 2 et Diablo IV

« Au fur et à mesure que nous avons travaillé avec les nouveaux dirigeants de Blizzard et au sein des franchises elles-mêmes, en particulier dans certains rôles créatifs clés, il est devenu évident que certains des contenus Blizzard prévus pour l’année prochaine bénéficieront de plus de temps de développement pour atteindre leur plein potentiel », a déclaré Daniel Alegre, le numéro deux chez Blizzard lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats du troisième trimestre. « Bien que nous prévoyions toujours de fournir une quantité substantielle de contenu Blizzard l’année prochaine, nous prévoyons maintenant un lancement plus tardif pour Overwatch 2 et Diablo IV que ce qui avait été initialement prévu », a-t-il ajouté.

Daniel Alegre a attribué ce report à des renouvellements de personnel, à la tête de Blizzard, mais aussi au sein même des équipes créatives responsables de l’élaboration des jeux. Début août, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise, quelques jours après l’éclatement d’un scandale qui a mis au jour des accusations de harcèlement et de discrimination dans l’entreprise. De plus, le groupe annonce cette semaine que Jen Oneal, qui avait remplacé J. Allen Brack en août avec Mike Ybarra, allait à son tour quitter Blizzard.

Mi-octobre, l’éditeur de jeux vidéo avait révélé que plus de 20 personnes avaient quitté la société à la lumière de signalements et accusations, et que plus de 20 autres salariés avaient fait l’objet de mesures disciplinaires tout en restant employés par Activision. Daniel Alegre a reconnu que ce décalage de sortie allait « reporter l’effet financier que nous prévoyions d’enregistrer l’an prochain ».