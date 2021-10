The Witcher saison 2 : la bande-annonce montre plein de monstres

Netflix propose aujourd’hui la bande-annonce finale pour la saison 2 de sa série à succès The Witcher avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Il y a des montres, autant dire que cela tombe bien pour Halloween.

Une bande-annonce pour la saison 2 de The Witcher

La bande-annonce rebondit entre les nombreuses intrigues de The Witcher, dont celle de Geralt, Ciri et Yennefer, mais présente également une foule de nouveaux personnages qui introduiront vraisemblablement de nouveaux arcs narratifs dans la saison 2. On notera l’apparition de Ciri, qui, vêtue de cuir et dépourvue de sa tenue royale, suit vraisemblablement l’entraînement de Geralt à Kaer Morhen.

Les sorciers sont, bien sûr, principalement employés comme chasseurs de monstres, et nous avons un bon aperçu de quelques-unes des horreurs auxquelles Geralt sera confronté lors de ses voyages cette saison. On peut voir une chauve-souris de taille humaine s’approcher par derrière ; il pourrait bien s’agir d’un Fleder, un type de vampire. Vers la fin de la bande-annonce, on voit également Geralt et Ciri affronter un monstre des bois ressemblant à un arbre, qui pourrait être un Treant. Une voix pendant le trailer affirme qu’il y a « des monstres qui errent alors qu’ils devraient hiberner », ce qui suggère que le continent a un problème de monstres.

La saison 2 de The Witcher sera disponible sur Netflix le 17 décembre prochain.