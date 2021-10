Les conducteurs Uber pourront louer des Tesla Model 3 à Hertz

Il y a quelques temps, l’entreprise américaine de location de voitures Hertz avait passé commande de 50.000 véhicules électriques Tesla. Jusqu’à présent, c’est l’un des plus gros achats de véhicules électriques réalisés par un seul client et les motivations de Hertz étaient assez floues.

Mais désormais, le plan de Hertz s’éclaircit. En effet, il semblerait que Hertz ait conclu un accord avec Uber pour mettre ces véhicules récemment commandés à Tesla en location auprès de ses conducteurs.

Les chauffeurs Uber aux Etats-Unis pourront commencer la location dès le 1er novembre

D’après les informations d’Engadget, Hertz mettra les voitures Tesla à la disposition des conducteurs Uber aux Etats-Unis à compter du 1er novembre 2021. Les chauffeurs Uber de Los Angeles, San Diego, San Francisco et Washington DC pourront ainsi louer ces Model 3 pour 334 dollars par semaine, un montant qui comprendrait la location du véhicule en plus de l’assurance et l’entretien.

Apparemment, ce tarif devrait tomber au fil du temps pour atteindre 299 dollars ou moins. Néanmoins, les chauffeurs Uber intéressés par cette location de voiture Tesla devront avoir une note de 4.7 étoiles et avoir effectué 150 voyages. Le programme devrait également s’étendre dans tout le pays dans les prochaines semaines.

Avec cet accord, Uber pourra répondre aux détracteurs

D’après Uber, cet accord serait à la fois bénéfique pour l’environnement et les conducteurs étant donné que cela réduirait les émissions des véhicules. De plus, les conducteurs n’auront plus à payer pour le carburant en plus de pouvoir profiter des programmes d’incitation proposés par Uber.

Pour rappel, Uber ambitionne d’atteindre l’objection zéro émission d’ici 2040 et opter pour cet accord avec Hertz pourrait permettre à l’entreprise de répondre aux critiques qui prétendent que le covoiturage aggrave les émissions de CO2.