Observation d’OVNIs par l’armée US : le patron de la NASA n’écarte pas l’hypothèse extra-terrestre

Les récentes observations d’Ovnis par la marine américaine (avec document radar et vidéos à l’appui) ont poussé le Pentagone a livrer une synthèse de ces observations, une synthèse qui peut elle-même se résumer en une seule phrase : l’armée américaine ne dispose d’aucun élément tangible permettant de statuer sur la nature exacte de ces objets volants non identifiés. Aucune preuve donc qu’il puisse s’agir d’appareils militaires russes ou chinois, aucune preuve non plus que des vénusiens pilotaient ces engins.

L’actuel administrateur de la NASA, Bill Nelson, a donné son avis sur ces observations lors d’un entretien avec le professeur Larry Sabato de l’Université de Virginie. Le directeur de l’agence spatiale concède son ignorance quant à la nature des OVNIs qui ont survolé en nombre des navires de la marine américaine : « J’ai parlé à ces pilotes. Ils ont vu quelque chose, leurs radars se sont verrouillés dessus, et ils ignorent de quoi il s’agissait. Nous ne savons pas non plus de quoi il s’agit » reconnait Nelson tout en ajoutant que ce mystère était en soi un motif d’inquiétude : « Nous espérons simplement que ce genre de technologie n’appartient pas à l’un de nos adversaires ici sur Terre ».

Plus étonnant en revanche, Bill Nelson n’écarte pas l’hypothèse de l’origine alien, une hypothèse pourtant quasi systématiquement écartée par les scientifiques confrontés à certains mystères qui se refusent à la connaissance rationnelle immédiate (signaux cosmiques inconnus, OVNIs, etc.). « […] qui suis-je pour dire que la planète Terre est la seule à supporter une forme de vie civilisée et organisée comme la nôtre ? » questionne ainsi le patron de la NASA. Une ouverture d’esprit sur le sujet plutôt rarissime dans le milieu rationaliste.