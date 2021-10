GeForce Now : Nvidia lance une formule avec la RTX 3080

GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia, s’améliore avec une nouvelle offre donnant accès à la RTX 3080. Il s’agit de la carte graphique haut de gamme du groupe, ce qui va permettre d’avoir une excellente qualité visuelle.

La RTX 3080 s’invite sur GeForce Now de Nvidia

« Transformez presque n’importe quel appareil en plateforme de gaming GeForce RTX 3080 prenant en charge le streaming jusqu’à 1440p à 120 images par seconde en 4K HDR », indique Nvidia. Le groupe ajoute que sa nouvelle offre « pulvérise la barre des 60 images par seconde pour vous faire vivre une expérience compétitive en haute résolution à ultra-faible latence ».

Tout cela est rendu possible par le nouveau SuperPOD de Nvidia. Chaque SuperPOD est composé de plus de 1 000 GPU qui fournissent plus de 39 pétaflops de puissance graphique. Chaque instance représente une performance de 35 teraflops, soit près de trois fois celle d’une Xbox Series X. Les SuperPOD sont équipés de CPU AMD Threadripper PRO, de 28 Go de mémoire DDR-3200 et de SSD PCI-GEN4.

Précommander l’offre RTX 3080 de GeForce Now est possible maintenant pour les membres Fondateurs et Prioritaires. Le prix est de 99,99€ pour six mois. L’offre sera disponible à partir de novembre en Amérique du Nord et à partir de décembre en Europe.