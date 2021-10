Snoop Dog multiplie les références geeks dans son dernier clip (Avatar, Total Recall, Les Gardiens de la Galaxie, etc.)

Mount Westmore est le nom du « supergroupe » composé de Snoop Dog, Too $hort, E-40 et Ice Cube (excusez du peu…). Ce supergroupe vient de donc de lâcher Big Subwoofer, un clip assez délirant et surtout blindé de références geeks. Saurez-vous toutes les retrouver ? On citera tout de même les plus évidentes, comme les danseuses Navi, la nana aux trois seins de Total Recall, Mantis des Gardiens de la Galaxie ou bien encore Cosmo Dog, mais il y en a encore beaucoup d’autres, parfois plus subtiles (Snoop est habillé en quel personnage à votre avis ?).



Ok, les costumes ressemblent un peu à du mauvais cosplay et les effets spéciaux semblent à peine digne de ce que l’on pouvait faire au début des années 80, mais hé, c’est de Snoop dont on parle, et l’on peut beaucoup pardonner au maitre du rap de la west coast…