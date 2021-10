Casque VR : Varjo fait monter la pression en annonçant un « Varjo pour tous » !

On ne présente plus Varjo, le fabricant de casque très haut de gamme… et aussi très chers (entre 5000 et 7000 dollars + abonnement). Les casques VR de Varjo ont comme autre particularité d’être uniquement destinés au marché de l’entreprise. Mais voilà, depuis plusieurs semaines, la firme américaine a prêté certains de ses casques à quelques Youtubeurs influents sur la VR, des Youtubeurs qui ont tout conclu leur prise en main par un même cri du coeur : « pourquoi Varjo ne propose pas de casque VR pour le grand public ? ».

Time to raise virtual reality to new heights.

Join us this Thursday for the live reveal of all-new Varjo hardware and software.

Register here: https://t.co/iNKfppH9ir pic.twitter.com/Z1USjSIAwc

— Varjo (@varjodotcom) October 18, 2021