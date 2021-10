Facebook est sur le point de changer son nom

Facebook ne s’appellera bientôt plus comme cela et le changement de nom devrait intervenir la semaine prochaine, rapporte The Verge. Selon le site, le réseau social veut souligner son souhait de se concentrer sur la création de son métavers.

Bientôt un nouveau nom pour Facebook

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, devrait s’exprimer sur le changement de nom lors de la conférence Connect le 28 octobre. Mais l’annonce du nom pourrait être dévoilée plus tôt.

Un métavers fait référence à des environnements de mondes virtuels partagés, auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques, rendus plus réalistes par l’utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Facebook y croît beaucoup et en parle depuis un petit moment. Récemment, le groupe a annoncé la création de de 10 000 emplois en Europe pour ce domaine.

Il n’y a pour l’instant aucune fuite sur le nouveau nom. Facebook le garde bien secret. Même les cadres de l’entreprise ne le connaissent pas. Ils savent seulement qu’un changement doit intervenir dans quelques jours. Pour sa part, le réseau social dit ne pas commenter cette information. « Nous ne commentons pas les rumeurs ou spéculations », a-t-il déclaré.

Le moment choisi pour le changement de nom permettrait de détourner l’attention des gouvernements, notamment celui des États-Unis. Au début du mois, la lanceuse d’alerte Frances Haugen a divulgué des documents et s’est présentée devant le Congrès américain pour livrer un témoignage cinglant sur les effets néfastes du réseau social sur le grand public. Facebook est également confronté à des problèmes d’antitrust aux États-Unis et ailleurs.