DC Fandome 2021 : nouveaux trailers pour les jeux Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights – Official Court of Owls

La conférence Fandom 2021 a été riche en annonces. Au delà des films et des séries (Batman, Aquaman 2, Flash, etc.), DC a dévoilé de nouveaux trailers pour les jeux Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights – Official Court of Owls, des titres prévus pour PC, PS5 et Xbox Series S/X. Ces trailers ne montrent aucune séquence de gameplay mais on en apprend un peu plus sur le lore et le ton général de chaque titre. Dans le Suicide Squad: Kill the Justice League du studio Rocksteady, jeu d’action en monde ouvert, le joueur pourra diriger l’un des 4 membres de la Suicide Squad (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark) à la lutte contre des super-héros ayant littéralement vrillés (Superman, Flash, Wonder Woman et Green Lantern).



Le trailer de Gotham Knights – Official Court of Owls (la Cour des Hiboux) pose le pitch du jeu Gotham Knights. Bruce Wayne est de retour à Gotham city et se retrouve confronté à une organisation secrète, la Cour des Hiboux, dont les membres portent des masques de Hiboux. Et là encore, le Pingouin tentera de faire des misères à l’homme chauve -souris (partout ce Pingouin en ce moment…). Le jeu sera jouable en coop et permettra de diriger Batgirl, Nightwing, Red Hood ainsi que Robin. Gotham Knights sera disponible au mois de janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.