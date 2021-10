Deux étudiants américains dévoilent un extincteur… à infrasons !

Deux étudiants américains de l’Université George Mason viennent de surclasser les chercheurs du DARPA (US Defense Advanced Research Projects Agency). L’agence américaine travaillait il y a quelques années sur une méthode d’extinction du feu basée sur l’utilisation de basses fréquences sonores, mais ces recherches se sont soldées par un échec. Seth Robertson et Viet Tran, tous deux étudiants à l’Université George Mason en Virginie (États-Unis) ont trouvé la clef en mettant au point un extincteur à infrasons capable d’éteindre un petit incendie grâce à des fréquences sonores basses comprises entre 30 et 60 Hz. Les ondes sonores de ces fréquences privent rapidement le feu d’oxygène, si bien que l’incendie s’arrête au bout de quelques secondes à peine.

Ce nouveau type d’extincteur permet aussi d’éviter les dégradations liées à l’emploi d’eau ou à la neige carbonique des extincteurs conventionnels. Mieux encore, le prototype fonctionnel n’a coûté que 600 dollars en composants. Seuls le poids de 9 kg et la nécessité d’un branchement au secteur limitent pour l’instant la portée de cette invention, mais il ne s’agit là que d’une première mouture…