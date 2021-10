85% de la population ressentent déjà les effets du réchauffement climatique

Récemment, nous vous rapportions que le Prix Nobel de Physique 2021 met à l’honneur l’étude du réchauffement climatique et des systèmes complexes. D’ailleurs, il faut reconnaître que le nombre de recherches et documentations scientifiques sur la crise climatique a augmenté en flèche ces dernières années.

D’après le chercheur Max Callaghan du Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, la littérature récente sur le sujet est devenue trop volumineuse pour pouvoir être directement traitée par les experts. En termes de chiffres, 75 000 à 85 000 études auraient paru ces cinq dernières années sur le changement climatique contre seulement 1 500 études dans les années 1951 à 1990.

L’IA a étudié et synthétiser plus de 100 000 études empiriques sur divers sujets

Les chercheurs du Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change ont fait appel à une intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique basé sur le modèle de langage Bert pour identifier et analyser au total 102 160 études sur des sujets variés relatifs au changement climatique. Ces études empiriques portaient notamment sur les décès humains liés à la chaleur, la migration des papillons ou encore le changement des forêts.

Les chercheurs ont alors noté à partir de la localisation des études si certains domaines connaissaient des phénomènes dépassant la variable naturelle. L’IA a donné des résultats sans équivoque. Selon l’étude, les changements climatiques attribuables à l’activité humaine se font ressentir sur 80% de la surface terrestre et affectent 85% de la population mondiale. Comme le souligne Max Callaghan, « notre étude ne laisse aucun doute que la crise climatique se fait déjà ressentir quasiment partout dans le monde. Elle est également largement documentée scientifiquement ».

Cette étude est parue dans la revue Nature Climate Change. Pour information, la conférence de Glasgow sur les changements climatiques se tiendra le lundi 1er novembre 2021.