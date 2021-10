Le Prix Nobel de Physique 2021 met à l’honneur l’étude du réchauffement climatique et des systèmes complexes

Après le prix Nobel de Médecine, qui revient cette année à David Julius et Ardem Patapoutian pour leurs travaux sur « les récepteurs de la température et du toucher“, le prestigieux Prix Nobel de Physique a été attribué cette année à trois chercheurs, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi pour des travaux portant sur la modélisation et la compréhension de systèmes hyper complexes.

Dans le détail, Syukuro Manabe (Université de Princeton, États-Unis) et Klaus Hasselmann (Max Planck Institut, Allemagne) ont été honorés pour leurs études sur la“la modélisation physique du climat de la Terre, la quantification de la variabilité et la prévision fiable du réchauffement climatique“, des thèmes de recherche pour le moins très actuel. Syukuro Manabe, déjà pionnier dans le champ de la modélisation climatique, a ainsi réussi à décrire de façon précise le processeur qui relie l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère à l’augmentation régulière des températures à la surface du globe. Quant à Klaus Hasselmann, ses travaux expliquent la persistance et la légitimité des modèles du réchauffement climatique y compris dans un contexte d’évènements climatiques de plus en plus imprévisibles et violents.

Le Dr Giorgio Parisi (université Sapienza, Italie) travaille dans un domaine finalement assez proche des deux susnommés, celui de la compréhension des systèmes complexes et chaotiques. Les recherches du scientifique ont ainsi abouti à la » la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à l’échelle planétaire ».