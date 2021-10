L’avenir sera t-il aux Terminators, ces androïdes armés de mitrailleuses lourdes qui déciment tout sur leur passage ? Il se pourrait bien que la réalité rejoigne bientôt la fiction : la société Ghost Robotics vient de dévoiler le SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle), un robot-chien de type Spot équipé d’un fusil de sniper. Le robot au look agressif a été développé en collaboration avec SWORD International, une société spécialisée dans les armes de guerre. Cette dernière précise dans un communiqué que « le SPUR peut fonctionner dans une multitude de conditions, de jour comme de nuit ».

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021