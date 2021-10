La Freebox Révolution se met à jour avec le contrôle vocal via Alexa

La Freebox Révolution, annoncée fin 2010 et vendue depuis 2011, est toujours mise à jour, avec cette fois le support de la commande vocale par le biais d’Alexa, à savoir l’assistant d’Amazon.

Une commande vocale avec Alexa pour la Freebox Révolution

Les abonnés peuvent désormais contrôler leur contenu TV sur la Freebox Révolution, en y associant un appareil avec Alexa intégré. Ils peuvent ainsi d’une simple commande vocale allumer et éteindre leur TV, rechercher des contenus, piloter leur diffusion, lancer leurs services de streaming favoris et plus encore. L’appareil associé peut être une enceinte connectée, un smartphone ou encore un téléviseur connecté.

Voici quelques exemples de commande vocale possibles avec Alexa et la Freebox Révolution :

Alexa, allume la Freebox

Alexa, ouvre Netflix

Alexa, mets TF1

Alexa, recherche un film d’action

Alexa, recherche un film avec Tom Cruise

Alexa, joue Retour vers le futur

Alexa, avance de 5 minutes

Alexa, mets le volume sur 30

Pour contrôler sa Freebox Révolution à la voix, il faut télécharger l’application Alexa (disponible gratuitement) et activer le skill « Freebox Player ». Aussi, il faut s’assurer que la Freebox Révolution et le produit Alexa sont connectés sur le même réseau Internet.

Les abonnés Freebox bénéficient également d’une offre exclusive pour faire l’acquisition d’une enceinte Amazon Echo Dot 4e génération à 29,99€ au lieu de 59,99€. C’est disponible dès maintenant.