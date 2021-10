5G : le Conseil d’Etat déboute l’ensemble des recours et procédures lancées par les associations et quelques personnalités

Rien n’arrêtera donc plus la 5G en France. Le Conseil d’Etat vient de valider définitivement l’attribution des fréquences 5G dans la bande des 3,5 GHz par l’Arcep en déboutant la totalité des recours et procédures lancées contre le déploiement du nouveau réseau. L’Arcep confirme que la décision du Conseil d’Etat “vient donc clore l’ensemble des contentieux relatifs à ladite procédure (d’attribution des fréquences, Ndlr) ».

Dans le détail, le feu vert du Conseil d’Etat retoque donc les recours lancés par l’association Agir pour l’environnement et Pour rassembler, informer et agir contre les risques liés aux technologies électromagnétiques (PRIARTEM) ou par certaines personnalités (comme l’actrice Juliette Binoche, qui a repris à son compte la thèse complotiste d’un grand plan mondial transhumaniste). On rappellera que ces associations avaient déjà vu leurs plaintes rejetées lors de l’attribution des premières fréquences 5G. De nouveaux recours avaient été déposés lors de l’attribution des fréquences 3,5 GHz.