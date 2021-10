Facebook se penche un peu plus sur l’audio aujourd’hui avec une nouvelle section dédiée qui apparaît au niveau de son application mobile. Comme on peut s’en douter au vu du nom, cet onglet regroupe des contenus en rapport avec l’audio.

Une nouvelle section Audio chez Facebook

Il faut s’attendre à tout type de contenus audio dans cette section de Facebook : podcasts, les salles audio et plus encore. Le réseau social en profite pour annoncer qu’il met également son rival Clubhouse, Live Audio Rooms, à la disposition des utilisateurs du monde entier. Il commence par ailleurs à déployer un nouveau produit appelé Soundbites, une sorte de TikTok qui offre de courts clips audio.

Selon la société de Mark Zuckerberg, cette nouvelle section aidera les créateurs à trouver leurs émissions, tandis que les utilisateurs de Facebook pourront trouver le contenu audio de leurs créateurs favoris, en découvrir de nouveaux et accéder au contenu qu’ils avaient sauvegardé pour plus tard. Au lancement, la section Audio présentera le contenu des créateurs que vous suivez déjà et comprendra un ensemble de recommandations personnalisées ainsi que des suggestions d’autres contenus audio populaires sur Facebook.

Facebook réserve pour l’instant cette section audio aux utilisateurs de application iOS et Android aux États-Unis, selon TechCrunch. Il n’y a pas encore d’information concernant une arrivée dans les autres pays. Elle est présente en se rendant dans Facebook Watch.