Intego : la solution qui assure 100% d’immunité contre les virus et autres malwares arrive aussi sur Windows

Les PC sous Windows ne sont malheureusement pas immunisés « naturellement » contre les virus et autres malwares, et l’on pourrait remplir un bottin avec les tristes anecdotes faisant état d’une perte ou d’une corruption de données résultant du travail de l’ombre de ces bouts de code malicieux. Seule solution à ce risque réel (et même probable à vrai dire), l’antivirus. Et dans ce domaine, Intego Antivirus n’a de comptes à rendre à personne.

Cet outil de l’éditeur éponyme s’avère non seulement d’une redoutable efficacité, mais aussi d’une grande versatilité. Intego Antivirus assure ainsi 100% de protection contre tous les types de virus – cheval de Troie, ransomware, spywares, malwares, adwares, failles zéro day, etc. – et ce immédiatement après l’installation du logiciel. Votre serviteur n’a ainsi compté que trois minutes entre le téléchargement de l’outil, son installation sur le PC, et l’analyse des données de l’ensemble du système (analyse qui peut s’étendre au cloud bien entendu).

Les fonctions principales de l’outil sont visibles sur un même écran; pratique

En fait, le virus détecté n’aura même pas le temps d’infecter votre machine. La surveillance de l’ordinateur s’opère 24h sur 24, et ce sans effets notables sur les performances globales du PC. Mieux encore, Intego Antivirus protège aussi des menaces en ligne grâce à l’outil intégré Web Shield : les attaques de Phishing, les faux sites web (qui peuvent récupérer des infos dès la saisie sur une zone de texte) sont eux aussi aussi traqués par le logiciel d’Intego.

On ne peut pas faire plus simple en terme d’interface

Intego Antivirus est aussi efficace qu’il est simple à utiliser. Dès l’ouverture du logiciel, il est possible de choisir entre plusieurs types d’analyses des données de votre PC : Analyse rapide ou complète, Analyse personnalisée ou programmée (pour scanner les entrailles du système à certains moments de la journée), il y en a pour tous les besoins. Chaque analyse est historisée dans un rapport de sécurité (toujours disponible sur la colonne de gauche) et il est même possible de consulter la liste des fichiers bloqués ou plutôt « mis en quarantaine » comme le dit joliment le logiciel.

L’option Paramètres autorise une gestion plus fine du logiciel. On y trouve l’onglet Sécurité, qui propose de choisir un ou plusieurs types de protection (voire d’activer tous les types de protection). C’est ici que l’on peut activer la protection de cloud, que l’on gère le scheduler (programmation des jours et horaires du scan système), ou que l’on démarre l’outil Web Shield (protection en ligne). Tout se fait ici sans effort : il suffit de quelques clics de souris pour travailler dans la sérénité. Intego a eu la bonne idée de proposer son Antivirus à l’essai, mais quelque chose nous dit qu’essayer, c’est déjà l’adopter.

