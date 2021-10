Twitch piraté avec le visage de Jeff Bezos en fond

Le piratage massif de Twitch, qui a eu lieu cette semaine, a permis à des hackers d’obtenir des accès et certains ont mis en ligne une photo de Jeff Bezos. Il s’agit du cofondateur et ex-patron d’Amazon. Il se trouve qu’Amazon détient Twitch.

Des internautes ont remarqué qu’une photo de Jeff Bezos est apparue en tant que bannière sur les fiches de plusieurs jeux. Cela a duré plusieurs heures et l’image en question était stockée sur les serveurs de Twitch. Ce point est probablement le plus surprenant : au moins un hacker est (a été ?) en mesure d’accéder aux fichiers du service en ligne, alors que c’est réservé à certains employés.

Twitch n’a pas encore réagi concernant cette image de Jeff Bezos qui est apparue en bannière sur certaines pages. Il serait intéressant de savoir comment cela a pu se dérouler.

More Twitch shenanigans are afoot. All game directory header pictures on the Web version of Twitch are now showing a closeup picture of Jeff Bezos. It's been like this for the last 2 hours. pic.twitter.com/LcKP9jGMCC

— AnEternalEnigma (@AnEternalEnigma) October 8, 2021