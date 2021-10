Twitch piraté : pas de mots de passe ni de données bancaires dans la fuite

Twitch a donné quelques explications suite à l’important piratage de plus de 120 Go de données comprenant notamment le code source. Ce piratage a été possible à cause d’une erreur humaine.

Des détails sur le piratage de Twitch

« Nous avons appris que certaines données ont été exposées sur Internet en raison d’une erreur dans un changement de configuration d’un serveur de Twitch et qu’un tiers malveillant y a ensuite eu accès », indique la plateforme. « Nos équipes travaillent de toute urgence pour enquêter sur cet incident », assure-t-elle.

L’enquête est toujours en cours et Twitch assure que les hackers n’ont pas collecté les mots de passe des utilisateurs. Aussi, ils n’ont pas mis la main sur les données des cartes bancaires parce que Twitch ne les stocke pas. En effet, le service passe par un prestataire. Nul besoin donc de faire une quelconque demande à sa banque pour bloquer sa carte bancaire.

« Nous comprenons que cette situation soulève des inquiétudes et nous souhaitons répondre à certaines d’entre elles pendant que notre enquête se poursuit », déclare Twitch. « Pour le moment, nous n’avons aucune indication que les identifiants de connexion ont été exposés. Nous continuons à enquêter », poursuit le groupe qui appartient à Amazon.

Twitch a par ailleurs réinitialisé toutes les clés de streaming par souci de prudence. Vous devrez réclamer votre nouvelle clé dans vos paramètres de streaming sur le site. Et si vous utilisez une application comme OBS qui est liée au service, vous devrez une nouvelle fois relier votre compte pour pouvoir streamer.