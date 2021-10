Twitch hacké : code source, revenus des streameurs et plus dans une fuite

Twitch a connu un important piratage avec l’équivalent de 125 Go de données qui ont fuité, dont le code source, les revenus des streameurs, un concurrent de Steam et plus encore.

Hack de Twitch avec 125 Go de données

Le piratage de Twitch, qui a depuis été confirmé par différents groupes, a fait ses débuts sur 4chan. L’auteur de la fuite dit vouloir « favoriser davantage de perturbations et de concurrence dans l’espace du streaming vidéo ». Il a également qualifié la communauté Twitch d’un « cloaque toxique dégoûtant ».

Le pirate laisse entendre qu’il dispose de plus d’informations que celles qui ont déjà été partagées, sachant que sa fuite a pour nom « Partie 1 ». Trois années de données sur les rémunérations des créateurs (qui répertorient les gains bruts des principaux streameurs du site) ont été publiées. Plusieurs streameurs ont déclaré sur Twitter que les informations sur les rémunérations publiées dans le cadre de la fuite correspondaient à leurs données. Les informations sur les rémunérations de 10 000 streamers ont été publiées. Selon les chiffres qui circulent, les meilleures chaînes gagnent des centaines de milliers de dollars chaque mois.

En jetant un oeil vite fait, je compte 51 chaines FR dans le top 1000 des streamers ayant gagné le plus d'argent avec Twitch ces 2 dernières années pic.twitter.com/Lyn0GLLYm8 — Pikana (@Pikanatox) October 6, 2021

Le code source des applications de Twitch sur mobile, ordinateur et consoles fait également partie de cette fuite, ainsi que l’intégralité de twitch.tv. Il est notamment question de l’historique des commits remontant à ses débuts. Il s’agit d’une archive compilée des changements et révisions apportés au site.

D’autre part, il y a du code lié aux SDK propriétaires et aux services AWS internes utilisés par Twitch, un concurrent de Steam par Amazon Game Studios (Amazon détient Twitch), des données sur d’autres propriétés de Twitch comme IGDB et CurseForge ou encore des outils de sécurité internes de la plateforme.

Twitch n’a pas encore fait de commentaire public concernant son important piratage. En attendant, vous êtes invité à changer votre mot de passe Twitch si vous avez un compte sur la plateforme.