L’envoi de SMS a cartonné pendant la panne de Facebook

La panne de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger a permis aux de SMS de voir leur usage augmenter de manière significative. C’est du moins le cas en France, selon les données des opérateurs partagées aux Échos.

Les SMS ont connu un succès en France avec la panne de Facbook

Chez SFR, le nombre de SMS envoyés a augmenté de 22% sur la journée lundi, jour où il y a eu la panne chez Facebook, et ce pendant six heures. « C’est la plus forte hausse de l’année, hors jour de l’an », explique l’opérateur au carré rouge. Le nombre de MMS, lui, a été multiplié par deux. Bouygues Telecom a constaté pour sa part une hausse de 45% par rapport à un lundi « normal » : 95 millions de SMS ont été échangés rien qu’entre 17 heures et minuit. Chez Orange, le nombre de SMS a été multiplié par deux et il y a eu 35% de MMS en plus. Il n’y a pas d’information concernant Free Mobile.

Outre les SMS, il y a les appels. Là encore ce fut en hausse par rapport à d’habitude. Bouygues Telecom évoque un trafic qui a augmenté de 18% avec 60 millions d’appels. Orange, SFR et Free Mobile n’ont rien dit à ce sujet.

Le SMS reste malgré tout en déclin

Depuis plusieurs années, le SMS subit la concurrence des messageries instantanées comme WhatsApp, Messenger, iMessage, Telegram et autres. Il y a également les réseaux sociaux qui incluent des messageries privées pouvant être plus ou moins considérées comme des équivalents aux SMS.

Résultat, « seulement » 140 milliards de SMS-MMS ont été échangés en France en 2020, contre plus de 205 milliards en 2016, lorsque le nombre de ces messages avait commencé à baisser au profit des applications, selon l’Arcep. Le nombre de SMS a même chuté à un rythme jamais observé jusque-là en 2020 à cause du repli vers la voix, écrit le régulateur. L’année dernière, les Français n’ont envoyé que 150 textos par mois et par carte SIM, soit 32 de moins que l’année précédente. Le rebond de lundi soir n’est donc qu’une embellie très temporaire.