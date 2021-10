Twitter améliore la qualité des vidéos en direct, mais retire une fonction

Après l’amélioration de la qualité des vidéos, Twitter annonce faire de même pour les contenus en direct. Mais cela implique le retrait d’une fonctionnalité : il n’est plus possible d’inviter des personnes pendant le direct.

« À partir d’aujourd’hui, nous supprimons l’option permettant d’inviter des personnes lorsque vous êtes en direct, afin d’améliorer la qualité de votre diffusion vidéo », indique Twitter. Mais le réseau social assure que « vos spectateurs peuvent toujours interagir avec vous par le biais du chat et des cœurs ».

As of today we’re removing the option to invite guests when you go live, so we can improve your video broadcast quality. 🎥

Your viewers can still interact with you through chat and hearts. https://t.co/bymoq55VIy

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2021