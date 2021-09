Twitter va améliorer la qualité des nouvelles vidéos postées sur sa plateforme

Jusqu’à présent, Twitter ne brillait pas par la qualité des vidéos sur sa plateforme. Apparemment, cette mauvaise qualité de vidéo était due à une étape de prétraitement dans le pipeline vidéo du réseau social. Ainsi, lorsqu’un utilisateur veut poster une vidéo sur la plateforme, cette étape divise les vidéos en morceaux plus petits pour l’ingestion, ce qui réduisait leur qualité.

Cependant, le réseau social a récemment annoncé qu’il a supprimé cette étape et que les vidéos téléchargées sur le service apparaîtront désormais « moins pixelisées pour une meilleure expérience de visionnage ».

Twitter a annoncé la nouvelle dans un tweet de son compte de support.

Some good news: we’ve made updates to improve video quality.

Starting today, videos you upload to Twitter will appear less pixelated for a better watching experience. pic.twitter.com/lJPI14PVRV

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 24, 2021