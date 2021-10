Telegram a battu un record d’inscriptions pendant la panne de WhatsApp/Facebook

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Telegram révèle qu’il a accueilli plus de 70 millions d’utilisateurs pendant la longue panne mondiale de Facebook, qui a aussi touché WhatsApp. Pavel Durov, le fondateur de la messagerie, l’a révélé dans un message.

« Le taux de croissance quotidien de Telegram a dépassé la norme d’un ordre de grandeur, et nous avons accueilli plus de 70 millions de réfugiés d’autres plateformes en une seule journée », a déclaré le fondateur, faisant un lien avec la panne de WhatsApp et Facebook. « Je suis fier de la façon dont notre équipe a géré cette croissance sans précédent, car Telegram a continué à fonctionner sans problème pour la grande majorité de nos utilisateurs. Cela dit, certains utilisateurs sur le continent américain ont pu connaître une vitesse plus lente que d’habitude, car des millions d’utilisateurs de cette région se sont précipités pour s’inscrire en même temps », a-t-il ajouté.

Au vu du nombre important de nouvelles personnes, Pavel Durov invite celles qui sont là depuis un moment à faire le nécessaire pour prendre par la main les nouveaux utilisateurs et leur présenter les différentes fonctionnalités disponibles. « Assurez-vous qu’ils restent dans les parages et voient pourquoi Telegram a des années-lumière d’avance sur la concurrence », écrit-il. Il conclut en saluant les nouveaux arrivés et en leur indiquant : « nous ne vous laisserons pas tomber quand d’autres le font ».

Telegram comptait 500 millions d’utilisateurs au début de l’année. Il n’y a pas d’information sur le comptage à ce jour. L’application a par ailleurs franchi le cap du milliard de téléchargements. Cela a eu lieu en août.

Pour sa part, la messagerie Signal a révélé avoir accueilli « des millions de nouveaux utilisateurs », sans plus de précision. Ce n’est en tout cas pas la première fois que cela se produit. L’application avait déjà attiré du monde il y a quelques mois, quand WhatsApp avait annoncé sa mise à jour controversée de ses règles.

Millions of new people have joined Signal today and our messaging and calling have been up and running but some people aren't seeing all of their contacts appear on Signal. We're working hard to fix this up.

— Signal (@signalapp) October 4, 2021