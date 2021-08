Telegram franchit le cap du milliard de téléchargements

La messagerie Telegram est populaire, au point d’enregistrer un milliard de téléchargements dans le monde. Cela ne signifie pas toutefois qu’il y a un milliard d’utilisateurs actifs. Des personnes ont très bien pu télécharger puis effacer l’application, après l’avoir testée une première fois. Cela reste malgré tout un seuil notable.

Ce milliard de téléchargements pour Telegram est en partie grâce à l’Inde, rapporte le cabinet Sensor Tower. En effet, c’est le pays qui compte le plus de téléchargements de la messagerie, à l’instar de WhatsApp. 22% des téléchargements viennent d’utilisateurs indiens. Il y a ensuite la Russie (10%) et l’Indonésie (8%). Les installations de l’application se sont accélérées en 2021, pour atteindre environ 214,7 millions d’installations au premier semestre de 2021, contre 133 millions au premier semestre de 2020, soit une augmentation de 61% d’une année à l’autre. Il est certain que les confinements n’y sont pas pour rien, avec certains qui ont de plus en plus communiqué par le biais d’applications mobiles.

Au dernier comptage officiel, Telegram comptait 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Ce cap a été atteint en janvier 2021. La messagerie n’a pas communiqué de nouvelles informations plus récentes.

Telegram est en tout cas la 15e application à avoir 1 milliard de téléchargements (ou plus). Les autres applications comprennent notamment Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Spotify ou encore Netflix.