Galaxy S22 : l’affichage en ray-tracing serait possible grâce au processeur conçu avec AMD

La collaboration entre Samsung et AMD ne débouchera pas sur un pétard mouillé. Samsung viendrait de confirmer sur le site de micro-blogging Weibo que le processeur Exynos 2200 du prochain Galaxy S22 sera capable d’assurer l’affichage avec ray-tracing (lancer de rayons, pour des éclairages réalistes sur les objets 3D). Pour rappel, l’Exynos 2200 est issu d’un partenariat avec AMD, ce qui explique que l’iGPU de la puce soit en fait une puce Radeon tournant sous architecture RDNA2 (celle-là même qui motorise les consoles new gen Xbox Series et PS5).

Le GPU de l’Exynos 2200 devrait comporté 384 processeurs de flux et 6 RT Cores pour le ray tracing. Le Galaxy S22 est donc bien partie pour être la prochaine référence Android en terme de gaming, le Snapdragon 898 n’intégrant pas de composant RT. Les bruits courent aussi sur une autre puce Exynos avec ray tracing destinée cette fois aux modèles moyen de gamme de Samsung (Galaxy A).