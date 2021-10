Honor s’apprêterait à dévoiler son premier smartphone pliable, le Magic X

Après Samsung, Huawei, Xiaomi et fut un temps LG (avant que la firme n’annonce son retrait du marché des smartphone), voici qu’Honor se lance sur le marché encore balbutiant du smartphone pliable. Ce modèle serait disponible à la vente avant la fin de l’année et serait très similaire au Huawei Mate X2 (ce qui n’étonnera personne sachant qu’Honor était encore il y a peu une division de Huawei).

L’Honor Magic X ressemblerait beaucoup au Huawei Mate X2

Si l’on en croit le leaker Digital Chat Station, le smartphone pliable d’Honor porterait le doux nom d’Honor Magic X. Ce modèle disposerait d’un écran pliable interne de 8 pouces (comme le Mate X2), d’un second écran externe (comme le Mate X2) et sans doute de composants proches voire identiques à ceux du Mate X2 (8 Go de RAM, batterie 4500 mAh, bloc photo 3 capteurs dont un principal à 50 Mpx, etc.). A contrario du Mate X2 cette fois, l’Honor Magic X devrait pouvoir lancer les apps et services de Google… si l’administration américaine ne change pas d’avis d’ici là.