Liste noire : les agences fédérales américaines hésitent sur le sort d’Honor

Huawei s’est séparé de sa filiale Honor l’an dernier, une mesure en partie destinée à sauver Honor de l’embargo américain. La manoeuvre n’est pas encore sûre d’aboutir. Si l’on en croit en effet un article du Washington Post, le Pentagone et le Département du commerce américain ne se seraient pas encore mis d’accord concernant le sort de l’ex-filiale.

Des officiels du Pentagone, du Département du commerce et de l’énergie se seraient rencontrés la semaine dernière pour faire le point sur la fameuse liste noire des entreprises étrangères interdites de commercer avec des sociétés américaines. Lors de cette réunion, le Pentagone et le Département à l’énergie se sont prononcés pour qu’Honor intègre cette liste noire, mais les Départements du commerce et des Etats se seraient opposés à cette proposition.

Rappelons que le mois dernier, Honor a lancé sur le marché son tout premier smartphone sans aucun lien avec Huawei, et que Joe Biden, malgré sa détestation affichée du style brutal de son prédécesseur, n’a jamais remis en cause l’existence même de cette liste noire. Un placement sur liste noire américaine placerait de facto Honor dans une situation tout aussi problématique que celle de Huawei aujourd’hui, même si le fabricant vend essentiellement ses mobiles en Chine.